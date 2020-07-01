Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışması havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışması havadan görüntülendi

İstanbul'un sembol mekanlarından olan ve müzeye dönüştürülen Galata Köprüsü'ndeki restorasyon çalışması havadan görüntülendi.

01.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:58

İstanbul'un sembol mekanlarından olan ve müzeye dönüştürülen Galata Köprüsü'ndeki restorasyon çalışması havadan görüntülendi. Bazı vatandaşlar çalışmalara rağmen fotoğraf çektirmeye devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde Galata Kulesi'nin müze olacağını açıklamıştı. Kulenin restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünce başladı. Geçtiğimiz günlerde başlayan restorasyon çalışmasının yaklaşık 2.5 ayda bitmesi planlanıyor. Bazı vatandaşlar çalışmalara rağmen fotoğraf çektirmeye devam etti. Yapılan çalışma havadan görüntülendi. Görüntülerde, iskelenin bir bölümün kurulduğu görüldü.

(İsmail Coşkun/İHA)

Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışması havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi Haber
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak Haber
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu Haber
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil Haber
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz...
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Haber
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı Haber
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla şiddete maruz kaldım
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla şiddete maruz kaldım
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip...
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
'Köpekten emir aldım' diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
"Köpekten emir aldım" diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Varank Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Sibel Can Cenk Eren Seda Sayan
Spor Falcao Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Temmuz Otomobil Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışması havadan görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 16:12:43. #1.15#
title