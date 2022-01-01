Galata Kulesi'nde şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galata Kulesi'nde şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GALATA Kulesi'ne yansıtılan "İyi ki Doğdun Eren", "İyi ki Varsın Eren" yazılı görsellerle şehit Eren Bülbül'ün doğum günü kutlandı.

GALATA Kulesi'ne yansıtılan "İyi ki Doğdun Eren", "İyi ki Varsın Eren" yazılı görsellerle şehit Eren Bülbül'ün doğum günü kutlandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü Galata Kulesi'ne yansıtılan video ve fotoğraflarla kutlandı. 1 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelen Eren Bülbül'ün hayatını anlatan ve bugün vizyona giren TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin afiş ve fragmanı da Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan filminin fragmanı ilgiyle izlendi.


- İstanbul
Galata Kulesi'nde şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı

Galata Kulesi'nde şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı

Galata Kulesi'nde şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı

Son dakika haber... Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

Son dakika haber... Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

 DSİ personelini şehit eden PKKYPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi

DSİ personelini şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi

 Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKKYPG'li terörist etkisiz hale...

Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title