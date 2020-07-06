Galata Kulesi'nde bakım çalışmaları sonbahara bırakıldı
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Galata Kulesi'nde bakım çalışmaları sonbahara bırakıldı

Galata Kulesi'ndeki bakım çalışmalarının buraya yuva yapan kuşlarının yavrulama döngüsü nedeniyle sonbahara bırakıldığı belirtildi.

Galata Kulesi'nde bakım çalışmaları sonbahara bırakıldı
06.07.2020 21:47 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:50

Galata Kulesi'ndeki bakım çalışmalarının buraya yuva yapan kuşlarının yavrulama döngüsü nedeniyle sonbahara bırakıldığı belirtildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vakıf medeniyetinin, her tür canlıyı korumak ve yaşatmak için var olduğu hatırlatıldı.

"Bin yıllık vakıf medeniyetimizin kurumsal varisi olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ezelden vakıf olduğumuz bu misyonla hareket etmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ebabil kuşlarının Galata Kulesi'ndeki yavrulama döngüsü devam ettiği için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda, Bilim Kurulu ve ilgili derneklerle yapılan değerlendirme sonucunda iskelenin acilen kaldırılarak bakım çalışmalarına sonbaharda başlanması kararlaştırılmıştır. Restorasyon sırasında mevcut kuş yuvaları olduğu gibi korunacaktır. Yapılacak müze konsepti içinde Galata'nın kuşlarına özel yer verilecek. Galata, kuşların yuvası olmaya devam edecek."

Kaynak: AA

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