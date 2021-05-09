Galata Kulesi'nde Anneler Günü'ne özel etkinlik düzenlenecek
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Galata Kulesi'nde Anneler Günü'ne özel etkinlik düzenlenecek

Galata Kulesi'nde Anneler Günü'ne özel etkinlik düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Galata Kulesi'nde özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Galata Kulesi'nde özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saat 20.23'te başlayacak etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın, Beyoğlu'ndaki şehit annelerinin fotoğrafları ile sosyal medyadan gelen fotoğraflar, Galata Kulesi'ne yansıtılacak.

Etkinlikte, çocukları terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü ve terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak için mücadele eden Diyarbakır Anneleri de video mesajla seslerini tüm dünyaya duyuracak.

Neşet Ertaş'ın türkülerine de konu olan ilk eşi Leyla Ertaş'ın video mesajıyla sözleri kendisine ait olan "Evlatlarım Yavrularım" türküsü ve müzisyen Ali Kınık'ın "Anne Babam Dönmedi mi?" videosu da bu özel etkinlikte yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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