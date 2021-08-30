Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel ışık gösterisi
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Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel ışık gösterisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel ışık gösterisi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel ışık gösterisi

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yılına özel Galata Kulesi'nde ışık gösterisi düzenlendi. Ay yıldızlı bayrakla başlayan gösteride Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde Zafer Bayramına giden süreç anlatıldı. Kule önünde toplanan vatandaşlar ışık gösterisine yoğun ilgi gösterdi.

Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel ışık gösterisi
Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel ışık gösterisi
Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel ışık gösterisi
Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel ışık gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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