GALATA KULESİ'NDE 30 AĞUSTOS PROGRAMI DÜZENLENDİ
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GALATA KULESİ'NDE 30 AĞUSTOS PROGRAMI DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü sebebiyle video gösterili program düzenlendi.

Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü sebebiyle video gösterili program düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünde Beyoğlu'nda bulunan tarihi Galata Kulesi'nde program düzenledi. Program kapsamında hazırlanan video, Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Kule önünde toplanan çok sayıda vatandaş cep telefonlarıyla video gösterisini kaydetti. Gösterinin ardından daha önceden hazırlanan sahnede ünlü sanatçı Tuna Kiremitçi konser verdi.

GALATA KULESİ'NDE 30 AĞUSTOS PROGRAMI DÜZENLENDİ
GALATA KULESİ'NDE 30 AĞUSTOS PROGRAMI DÜZENLENDİ
GALATA KULESİ'NDE 30 AĞUSTOS PROGRAMI DÜZENLENDİ
GALATA KULESİ'NDE 30 AĞUSTOS PROGRAMI DÜZENLENDİ
GALATA KULESİ'NDE 30 AĞUSTOS PROGRAMI DÜZENLENDİ
GALATA KULESİ'NDE 30 AĞUSTOS PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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