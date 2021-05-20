GALATA KULESİ'NDE 19 MAYIS NEDENİYLE IŞIK GÖSTERİSİ YAPILDI
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GALATA KULESİ'NDE 19 MAYIS NEDENİYLE IŞIK GÖSTERİSİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nde ışık gösterisi yapıldı.

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nde ışık gösterisi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan etkinlikte Galata Kulesi'ne Türk Bayrağı ve Atatürk posteri yansıtıldı. İlgiyle izlenen etkinlik İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

GALATA KULESİ'NDE 19 MAYIS NEDENİYLE IŞIK GÖSTERİSİ YAPILDI
GALATA KULESİ'NDE 19 MAYIS NEDENİYLE IŞIK GÖSTERİSİ YAPILDI
GALATA KULESİ'NDE 19 MAYIS NEDENİYLE IŞIK GÖSTERİSİ YAPILDI
GALATA KULESİ'NDE 19 MAYIS NEDENİYLE IŞIK GÖSTERİSİ YAPILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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