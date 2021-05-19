Galata Kulesi'nde 19 mayıs nedeniyle ışık gösterisi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galata Kulesi'nde 19 mayıs nedeniyle ışık gösterisi yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nde ışık gösterisi yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nde ışık gösterisi yapıldı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan etkinlikte Galata Kulesi'ne Türk Bayrağı, Atatürk posteri, Kurtuluş Savaşı ve İstanbul'un fethinden görseller yansıtıldı. İlgiyle izlenen etkinlik İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

 


- İstanbul
Galata Kulesi'nde 19 mayıs nedeniyle ışık gösterisi yapıldı
Galata Kulesi'nde 19 mayıs nedeniyle ışık gösterisi yapıldı
Galata Kulesi'nde 19 mayıs nedeniyle ışık gösterisi yapıldı
Galata Kulesi'nde 19 mayıs nedeniyle ışık gösterisi yapıldı
Galata Kulesi'nde 19 mayıs nedeniyle ışık gösterisi yapıldı
Galata Kulesi'nde 19 mayıs nedeniyle ışık gösterisi yapıldı
Galata Kulesi'nde 19 mayıs nedeniyle ışık gösterisi yapıldı
Galata Kulesi'nde 19 mayıs nedeniyle ışık gösterisi yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cansu Dere Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Hakan Arslan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galata Kulesi'nde 19 mayıs nedeniyle ışık gösterisi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 22:50:01. #1.15#

title