Galata Kulesi'nde 19 mayıs nedeniyle ışık gösterisi yapıldı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nde ışık gösterisi yapıldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nde ışık gösterisi yapıldı.
- İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan etkinlikte Galata Kulesi'ne Türk Bayrağı, Atatürk posteri, Kurtuluş Savaşı ve İstanbul'un fethinden görseller yansıtıldı. İlgiyle izlenen etkinlik İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı