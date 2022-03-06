Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada - Haberler

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Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada Semt sakinlerini huzursuz eden şahıslar gece boyunca ortalığı karıştırdı İstanbul'un tarihi Galata Kulesi Meydanı'na gece saatlerinde araçlarıyla gelen magandalar, yolu trafiğe kapayarak yüksek sesli...

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada

Semt sakinlerini huzursuz eden şahıslar gece boyunca ortalığı karıştırdı

İSTANBUL - İstanbul'un tarihi Galata Kulesi Meydanı'na gece saatlerinde araçlarıyla gelen magandalar, yolu trafiğe kapayarak yüksek sesli müzikler eşliğinde dans etti. Meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan şahıslar semt sakinlerini huzursuz etti. Yaşananları görüntüleyen vatandaşın tepkisi de kameralara yansıdı.

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda hastaneye giden tek yolu gece saatlerinde trafiğe kapatan magandalar, semt sakinlerini huzursuz ediyor. Modifiyeli ve desibeli yüksek hoparlörlerle tarihi semte gelen magandalar, yüksek sesli müzikler eşliğinde dans etti. Yolda meşaleler de yakan magandalar, semtin altını üstüne getirdi. Ayrıca hastaneye ulaşan yolu da kapatmış olan magandalar, dakikalarca yolu işgal etti. Yaşananları görüntüleyen vatandaşın tepkisi de kameralara yansıdı.

Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada

Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada

Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada

Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada

Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada

Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

Galata Kulesi, İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Haberler

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