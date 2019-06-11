Galata Kulesi kırmızı beyaz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bu akşam İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek için Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıp kırmızı beyaz ışıklandırma yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bu akşam İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek için Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıp kırmızı beyaz ışıklandırma yaptı.
Kaynak: AA
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