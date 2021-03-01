Galata Kulesi ile FSM ve YSS köprüleri, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil ışıkla aydınlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galata Kulesi ile FSM ve YSS köprüleri, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil ışıkla aydınlatıldı

01.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:26
Galata Kulesi ile FSM ve YSS köprüleri, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil ışıkla aydınlatıldı

Yeşilay Haftası dolayısıyla Galata Kulesi ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri yeşile büründü.

Yeşilay Haftası dolayısıyla Galata Kulesi ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri yeşile büründü.

Bir asırdır toplumun bağımlılıklarla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmalarını yürüten Yeşilay, 1-7 Mart tarihlerinde düzenlenen Yeşilay Haftası'nı Türkiye çapında çeşitli etkinliklerle kutluyor.

101. yaşını kutlayan Yeşilay, hafta boyunca yürüteceği çalışmalarla bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekecek.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Galata Kulesi, FSM ve YSS köprüleri bu kez de Yeşilay Haftası için renklendirildi.

Galata Kulesi'nde yapılan ışıklandırma çalışması ile kule yeşil renkle kaplanırken, Yeşilay ismi ve logosu da tarihi yapıya yansıtıldı.

FSM ve YSS köprüleri de yeşil renkle aydınlatıldı. FSM Köprüsü'nde oluşan görsel şölen Beykoz'dan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Tarkan Eda Ece Zeki Müren Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Can Bartu Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galata Kulesi ile FSM ve YSS köprüleri, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil ışıkla aydınlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 21:31:02. #1.14#
title