GALATA KULESİ ÇEVRESİNDE YENİ YILA BÖYLE GİRİLDİ - Haberler
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GALATA KULESİ ÇEVRESİNDE YENİ YILA BÖYLE GİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GALATA Kulesi çevresinde yeni yıla Galata Kulesi'ne yansıtılan rakamların geri sayımı ile girildi.

GALATA Kulesi çevresinde yeni yıla Galata Kulesi'ne yansıtılan rakamların geri sayımı ile girildi. Yeni yıla 10 saniye kala kulenin etrafında toplananların bir kısmı geriye doğru saymaya başladı. Yeni yıla saniyeler kala havai fişek atıldı. Toplananlar ıslık çalıp, alkış tutarak yeni yılı kutladı. Kulenin çevresindeki özel bir restoranda ise silindir havai fişek yakıldı.

GALATA KULESİ ÇEVRESİNDE YENİ YILA BÖYLE GİRİLDİ

GALATA KULESİ ÇEVRESİNDE YENİ YILA BÖYLE GİRİLDİ

GALATA KULESİ ÇEVRESİNDE YENİ YILA BÖYLE GİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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