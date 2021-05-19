Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı
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Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı

Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellerle kutlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca organize edilen etkinlikte kutlama mesajı ile Türk bayrağı ve tarihi olaylara ilişkin görsellerin yer aldığı video kuleye yansıtıldı.

"İstiklal Marşımızın 100. Yılı" yazısı, ilk 2 kıtası ve Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafının, dalgalanan Türk bayrağı görseliyle birlikte yansıtılmasıyla sona eren videoya katılımcılar da İstiklal Marşı'nı okuyarak eşlik etti.

Düzenlenen ışıklı mapping gösterisini bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ilgiyle izledi.

Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı
Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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