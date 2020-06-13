Galata köprüsü üzerinde balıkçılar uyarıyı dinleyip, kurala uydu
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Galata köprüsü üzerinde balıkçılar uyarıyı dinleyip, kurala uydu

Galata köprüsü üzerinde balıkçılar uyarıyı dinleyip, kurala uydu -Vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü İstanbul'da normalleşme adımları kapsamında balık tutmak isteyen vatandaşlar, buluşma noktaları olan Galata Köprüsü üzerine akın etti.

13.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:15

Galata köprüsü üzerinde balıkçılar uyarıyı dinleyip, kurala uydu

-Vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü

İSTANBUL - İstanbul'da normalleşme adımları kapsamında balık tutmak isteyen vatandaşlar, buluşma noktaları olan Galata Köprüsü üzerine akın etti. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal mesafeye uyulmaları yönünde uyarılan vatandaşların zaman zaman kurala uydukları görüldü.

Türkiye genelinde, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında getirilen köprü ve sahillerde balık tutma yasağı 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmasının ardından olta balıkçılığı tutkunu vatandaşlar, bugün sabah saatlerinden itibaren en önemli buluşma noktaları olan Galata ve Atatürk Köprüsü'ne akın etti. Galata köprüsü üzerine gelen vatandaşlar olta ile avlanma yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, balıkçıları geçtiğimiz günlerde sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarmış ve kurala uymalarını istemişti. Uyarıların ardından bugün balıkçıların zaman zaman uyarıyı dinleyerek, sosyal mesafeyi korudukları görüntülendi.

"Sağlık Bakanımız uyarmıştı"

5 aydır ilk defa sokağa çıktığını ifade eden Selahattin Kartal, "Henüz 5 dakika oldu yeni geldim. Aslında gelmeyi de pek istemiyordum. Sağlık Bakanımız uyarmıştı. 'Kimseye Allah rast getirmesin' diye. O da hep aklımda. Evde otur otur canımız sıkıldı. Kalabalık değilse biraz takılayım. Çünkü sağlık şakaya gelmiyor. 5 aydır evden çıkmadım; bugün ilk defa geliyorum. Dışarı çıktığın zaman hem kendine, hem etrafa hem de ailene zarar veriyorsun. Onun bilincindeyim; ama insan yine de nefsine yenik düşüyor" dedi.

Galata köprüsü üzerinde balıkçılar uyarıyı dinleyip, kurala uydu

Kaynak: İHA

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