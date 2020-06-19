Galata Köprüsü'nün ayaklarında erkek cesedi bulundu Galata Köprüsü'nün ayaklarında yabancı uyruklu erkek cesedi bulundu.

Galata Köprüsü'nün ayaklarında yabancı uyruklu erkek cesedi bulundu.

Galata Köprüsü'nün ayaklarında su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Çevredekiler, hareketsiz kişiyi can simidiyle kıyıya çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri,erkek olan kişinin öldüğünü belirledi.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişinin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA