- Galata Köprüsü'ne kadar uzanan 61 Milyonluk kuyruk havadan görüntülendi

Metrelerce uzunluktaki kuyruk bariyer konularak düzenlendi



İSTANBUL - Yılbaşı ikramiyesinin 61 Milyon TL olarak açıklanmasının ardından Eminönü'ndeki ünlü piyango bayii Nimet Abla önündeki kuyruk Galata Köprüsü'ne kadar ulaştı. Bariyerlerle düzgün olması sağlanan bilet kuyruğu havadan görüntülendi.

Yılbaşı büyük ikramiyesinin 61 Milyon Lira olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar bilet bayilerine hücum etti. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Eminönü'nde bulunan ünlü bilet bayii Nimet Abla'nın önünde metrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. 61 Milyonluk bilet kuyruğunun Galata Köprüsü'ne kadar ulaştığı görüldü.

Bariyerler konularak düzenlenen metrelerce uzunluğundaki bilet kuyruğu havadan görüntülendi. Görüntülerde kuyruk bilet gişesinden Galata Köprüsü'ne kadar ulaşıyor.