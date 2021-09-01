Galata Köprüsü'nden tekneye atlayan fenomen gözaltına alındı

İnanılmaz bir gol! Karadağ kalecisinin bu vuruş karşısında yapacak hiçbir şeyi yok

Galata Köprüsü'nden tekneye atlayan fenomen gözaltına alındı Galata Köprüsü üzerinden seyir halindeki teknenin üzerine atlayan sosyal medya fenomeni polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Galata Köprüsü'nden tekneye atlayan fenomen gözaltına alındı

İSTANBUL - Galata Köprüsü üzerinden seyir halindeki teknenin üzerine atlayan sosyal medya fenomeni polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da önce Merter'den gizli bir şekilde metrobüsün üzerine binerek yolculuk yapan sosyal medya fenomeni Y.E.Ö. bu kez de Galata Köprüsü üzerinden seyir halindeki tekneye atlamış, o tehlikeli anları da cep telefonuna kaydederek sosyal medyadan paylaşmıştı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması' konusuyla alakası Y.E.Ö.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Sosyal medya fenomeninin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman