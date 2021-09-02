Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada beğeni almak için Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada beğeni almak için Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan kişi gözaltına alındı.

Daha önce metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Y.E.Ö. son olarak Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı.

Kaydettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Y.E.Ö'nün, görüntülerde ilk önce köprü korkuluklarına tırmanması, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atlaması görülüyor.

"Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" kapsamında gözaltına alınan Y.E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar