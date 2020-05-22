GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ OLTA BALIKÇILARININ SAYISI ARTTI Yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklamasına rağmen bir grup vatandaş bu gece de Galata Köprüsüne geldi.

Yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklamasına rağmen bir grup vatandaş bu gece de Galata Köprüsüne geldi. Sosyal mesafeye dikkat etmeden olta balıkçılığı yapan vatandaşlar kameralara yansıdı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklanmasına rağmen Galata Köprüsü'ne bir gurup vatandaş, sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tutmaya devam ediyor. Dün gece kameralara yakalanan balıkçıların sayısı bu gece artış gösterdi. Hatta balık tutanlara satış yapmak için köprü üzerine seyyar satıcılar bile geldi. Köprünün ortasındaki boşluktan bile balık tutmaya çalışan olta balıkçıları hayatlarını tehlikeye attı. Köprünün uç noktasından oltayla balık tutmaya çalışan bir vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Kaynak: DHA