Galata köprüsü'ndeki kaza uzun araç kuyrukları oluşturdu
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Galata köprüsü'ndeki kaza uzun araç kuyrukları oluşturdu

GALATA Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobil taksiye çarparak yan yattı.

16.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:21
Galata köprüsü'ndeki kaza uzun araç kuyrukları oluşturdu

Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobil taksiye çarparak yan yattı.

Galata Köprüsü üzerinde istikametinde 13.30 sıralarında seyir halindeki otomobil taksiye çarparak yan yattı. Kaza nedeniyle Karaköy istikametine trafik kontrolü olarak tek şeritten sağlanıyor. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Galata köprüsü'ndeki kaza uzun araç kuyrukları oluşturdu
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