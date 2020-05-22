Galata Köprüsü'nde yasaklı günde balık avlayanlara ceza
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Galata Köprüsü'nde yasaklı günde balık avlayanlara ceza

İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Galata Köprüsü üzerinde yasakları ihlal ederek balık avlayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Galata Köprüsü'nde yasaklı günde balık avlayanlara ceza
22.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:21

İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Galata Köprüsü üzerinde yasakları ihlal ederek balık avlayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, ilçe sınırlarındaki Galata Köprüsü'nde çift yönlü olarak gece saat 01.00 sıralarında kaçak balık avlayıp, Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiyi tespit etti. Korona virüs salgınına yönelik uygulanan kurallara ve kaçak avcılıkla mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmada, köprü üzerinde kaçak balık avlarken suçüstü yakalanan 8 kişiye "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi" uyarınca 3 bin 150'şer liradan toplam 25 bin 200 lira para cezası verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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