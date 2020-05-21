GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YASAĞA RAĞMEN BALIK TUTTULAR DANS ETTİLER
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GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YASAĞA RAĞMEN BALIK TUTTULAR DANS ETTİLER

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklanmasına rağmen Galata Köprüsü'ne gelen bir gurup vatandaş, sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tuttu.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YASAĞA RAĞMEN BALIK TUTTULAR DANS ETTİLER
21.05.2020 07:07 | Son Güncelleme: 21.05.2020 07:07

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklanmasına rağmen Galata Köprüsü'ne gelen bir gurup vatandaş, sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tuttu. Ayrıca köprü üstünde bir grup genç dans etti

BALIK VE OLTALARI SAKLIYORLAR

Köprü üzerinde belli aralarla denetleme yapan polis ekiplerini gören vatandaşlar oltalarını ve balık kovalarını köprü üzerinde bulunan duvarın üzerine sakladı. Polislerin gitmesini fırsat bilen balıkçılar hayatını tehlikeye atarak köprüden duvarın üzerine atlayarak olta ve balıklarını aldıktan sonra balık tutmaya devam etti.

BİR GRUP GENÇ DE GALATA KÖPRÜSÜ'NDE DANS ETTİKöprünün boş olmasından faydalanan bir sürücü de otomobilini sağa çekerek yanındaki 3 kadınla birlikte müziğin sesini açarak sosyal mesafeye dikkat etmeden köprü üzerinde dakikalarca dans etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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