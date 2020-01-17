Galata köprüsü'nde "ulubatlı 11" asayiş denetimleri yapıldı
Haberler » Güncel » Galata köprüsü'nde "ulubatlı 11" asayiş denetimleri yapıldı - Haber

Galata köprüsü'nde "ulubatlı 11" asayiş denetimleri yapıldı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Galata Köprüsü'nde helikopter destekli "Ulubatlı 11" isimli asayiş denetimleri yapıldı.

17.01.2020 23:51 | Son Güncelleme: 17.01.2020 23:53
Galata köprüsü'nde

tarafından Köprüsü'nde helikopter destekli "Ulubatlı 11" isimli asayiş denetimleri yapıldı.

Galata Köprüsü ve altında bulunan restoranlarda saat 22.00'de başlayan ve 00.00'da sona erecek olan denetimlere katılan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri durdurarak, kimlik kontrolünden geçirip, üst aramasında bulundu. Kadın polisler de, kadınların çantalarını aradı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Galata köprüsü'nde "ulubatlı 11" asayiş denetimleri yapıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler