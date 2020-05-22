GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK TUTAN 8 KİŞİYE 25 BİN 200 LİRA PARA CEZASI
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GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK TUTAN 8 KİŞİYE 25 BİN 200 LİRA PARA CEZASI

Haber: Ali ABLAY / İSTANBUL, DHA GALATA Köprüsü'nde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki denetimlerde, gece saatlerinde balık tutan 8 kişi polis tarafından yakalandı.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK TUTAN 8 KİŞİYE 25 BİN 200 LİRA PARA CEZASI
22.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:33

Haber: Ali ABLAY/ İSTANBUL, DHA GALATA Köprüsü'nde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki denetimlerde, gece saatlerinde balık tutan 8 kişi polis tarafından yakalandı. Yakalananlara toplam 25 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimlerde, 22 Mayıs'ta saat 01.00 sıralarında Galata Köprüsü üzerinde balık tuttuğu tespit edilen 8 kişi yakalandı. Yakalananlardan her birine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 25 bin 200 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan son iki akşamda köprü üzerinde balık tutmaya çalışırken canlarını tehlikeye atan kişiler kameralara yansımıştı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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