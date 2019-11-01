Galasataray- Çaykur Rizespor maçından notlar

01.11.2019 22:45

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmadan notları sizler için derledik.

GALATASARAY'DA ŞENER ÖZBAYRAKLI SAKATLANDI

Galatasaray'da sağ bek Şener Özbayraklı, Rizespor maçının 51. dakikasında sakatlandı ve yerini Mariano'ya bıraktı.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçında Şener Özbayraklı sakatlandı. Şener, müsabakanın 51. dakikasında sağ kanatta bir pozisyon sonrası yer kaldı. Oyuna devam edemeyen 29 yaşındaki futbolcunun sağ baldırından sakatlık yaşandığı gözlendi.

Mücadeleye 11'de başlayan başarılı futbolcuyu yerini 54. dakikada Brezilyalı futbolcu Mariano'ya bıraktı. Bu yaz transfer döneminde takıma katılan Şener Özbayraklı, 4 resmi maçta görev aldı.

FATİH TERİM SARI KART GÖRDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının 72. dakikasında sarı kart gördü. Terim, teknik adam olarak ilk kez sarı kart ile cezalandırıldı.

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Çaykur Rizespor karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim sarı kart gördü. Müsabakanın 71. dakikasında orta sahada Talbi'nin Florin Andone'ya yaptığı müdahaleye itirazlarda bulunan Terim'e 72. dakikada karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen sarı kart çıkardı. Deneyimli teknik adam, böylece antrenörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü.

FIFA'nın bu sezon yürürlüğe koyduğu kural ile artık teknik direktörler de kart görebiliyor.

RYAN BABEL, GOL SAYISINI 4'E ÇIKARDI

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Çaykur Rizespor maçında attığı gole bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Hollandalı yıldızı Ryan Babel, rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 18. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Babel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Ryan Babel 76. dakikada yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı. Hollandalı futbolcu bu sezon 14 resmi müsabakada 1220 dakika süre aldı.

Babel ayrıca takımda en golcü futbolcu konumunda bulunuyor.

ASLAN'IN EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİYİ 41'E ÇIKARDI

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde sahasındaki yenilmezliğini 41 maça çıkardı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de, evinde bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor galibiyetiyle birlikte ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 41 karşılaşmada da rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 34 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

GALATASARAY 2 MAÇ SONRA GALİP

Galatasaray, Real Madrid ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla galibiyet hasretini sona erdirdi.

Galatasaray'da galibiyet hasreti Çaykur Rizespor maçıyla bitti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Real Madrid'e 1-0, ligde de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Rizespor galibiyetiyle rahat bir nefes aldı. Aslan, bu hafta Avrupa'da Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı müsabaka öncesinde moral bulmuş oldu.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA