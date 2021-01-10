Galasaray - Anadolu Efes basket maçı kaç kaç bitti? Galasaray - Anadolu Efes basket maçı sonucu!

Oldukça çekişmeli geçen ve pek çok insanın büyük bir heyecanla takip ettiği Galasaray - Anadolu Efes basket maçı kaç kaç bitti? Galasaray - Anadolu Efes basket maçı sonucu!

Galatasaray'ın özellikle Yiğit Arslan ile oldukça iddialı bir çıkış yaptığı ve büyük beklenti ile çıktığı sahada Anadolu Efes ile listeyi değiştirecek basket müsabakası bugün oynandı. Sonuç ise Sarı Kırmızılılar için hüsran oldu.

GALATASARAY - ANADOLU EFES BASKET MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Oldukça çekişmeli geçen maçta üçüncü çeyrekte kazanan taraf Anadolu Efes oldu. ING Basketbol Süper Ligi 16. Hafta mücadelesinde Galatasaray ile Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda, bu kez lacivert-beyazlı takımın ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf 90-80'lik skorla Efes oldu.