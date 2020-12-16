Galaktik Federasyondaki Uzaylılar Bekleyin, Önce İnsanlar Sakinleşsin"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Galaktik Federasyondaki Uzaylılar Bekleyin, Önce İnsanlar Sakinleşsin"

16.12.2020 08:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 08:46
Galaktik Federasyondaki Uzaylılar Bekleyin, Önce İnsanlar Sakinleşsin

İsrail Uzay Programı'nın eski başkanı Prof. Haim Eshed, ülkenin yüksek tirajlı gazetesi Yedioth Aharonoth'a verdiği "ABD Başkanı Donald Trump'ın uzaylıların varlığını açıklamanın eşiğindeydi, ancak, Galaktik Federasyondaki uzaylılar: Bekleyin, önce insanlar sakinleşsin dedi"

İsrail Uzay Programı'nın eski başkanı Prof. Haim Eshed, ülkenin yüksek tirajlı gazetesi Yedioth Aharonoth'a verdiği  "ABD Başkanı Donald Trump'ın uzaylıların varlığını açıklamanın eşiğindeydi, ancak, Galaktik Federasyondaki uzaylılar: Bekleyin, önce insanlar sakinleşsin dedi" iddiasında bulundu.

Dünya'da milyonlarca kişi uzaylıların varlığını merak ederken, İsrail Uzay Programı'nın eski başkan Prof. Haim Eshed'den (87) çarpıcı açıklamalar geldi.Ülkenin yüksek tirajlı gazetesi Yedioth Aharonoth, Eshed ile yaptığı röportajı yayınladı.

"TRUMP AÇIKLAMANIN EŞİĞİNDEYDİ"

Gazete haberinde,  İsrail Uzay Programı'nın eski başkan Prof. Haim Eshed'ın uzaylıların varlığına ilişkin, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalanın eşiğinde olduğunu, ancak, Galaktik Federasyondaki uzaylıların "Bekleyin, önce insanlar sakinleşsin" dediğini ileri sürdü. Eshed röportajında, "Önce bizleri aklı başında ve anlayışlı yapmak istiyorlar" ifadesini kullandı.

ABD HÜKÜMETİYLE UZAYLILAR ARASINDA ANLAŞMA VAR

Eshed röportajında "İnsanlığın gelişmesini ve uzay ile uzay gemilerinin ne olduğunu genel olarak anlayacağımız bir aşamaya gelinmesini bekliyorlar. ABD hükümeti ile uzaylılar arasında bir anlaşma var. Burada deneyler yapmak için bizimle bir sözleşme imzaladılar" diye konuştu.

MARS'TA UZAYLILARIN YANINDA BİR ABDLİ ASTRONOT BULUNUYOR

Öte yandan Eshed Mars gezegeninin derinliklerinde uzaylıların üssü olduğunu ve içinde uzaylıların temsilcileriyle birlikte Amerikalı bir astronotun bulunduğunu da ileri sürdü.

Kaynak: Space Mag Türkiye

İlgili Haberler

Obama, Uzaylılarla İlgili Soruya 'Söyleyemem' Cevabı Verdi
Obama, Uzaylılarla İlgili Soruya "Söyleyemem" Cevabı Verdi
Antroposen Çağı: İnsan yapımı nesnelerin ağırlığı dünyadaki tüm canlıların ağırlığını aştı
Antroposen Çağı: İnsan yapımı nesnelerin ağırlığı dünyadaki tüm canlıların ağırlığını aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Bülent Turan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Defne Samyeli
Spor Yılmaz Vural Kylian Mbappe Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Ankara Galatasaray Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galaktik Federasyondaki Uzaylılar Bekleyin, Önce İnsanlar Sakinleşsin" | Haberler.com Teknoloji
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 08:47:05. #1.15#
title