Galakticos yeni sezon formaları tanıtıma çıktı!
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Galakticos yeni sezon formaları tanıtıma çıktı!

Galakticos yeni sezon formaları tanıtıma çıktı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Siz formaları nasıl buldunuz?

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Galakticos yeni sezon formaları tanıtıma çıktı. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden yeni sezon formalarını takipçileriyle paylaştı.

Organizasyon bu sezon için toplamda 4 adet forma çıkartıyor. Formaların renkleri ise "Siyah, Mor-Siyah, Mor ve Kırmızı". Siyah forma üzerinde ay kraterleri teması kullanılmış. Mor-Siyah formada ise ay ve evren teması hakim. Mor formada deniz kızı teması hakim. ve son olarak kırmızı forma ise düz renk olarak belirlenmiş.

Taraftarların ve takipçilerin yeni sezon formalarına yorumları ise genel olarak olmulu. Hatta taraftarların büyük bir çoğunluğu formaların ne zaman satışa çıkacağı hakkında onlarca yorum yapmış durumda. Formaların ne zaman satışa çıkacağı ise kesin olarak belli değil.

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Kaynak: Playerbros

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