Galakticos yeni bir kadro duyuracak!
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Galakticos yeni bir kadro duyuracak!

Galakticos yeni bir kadro duyuracak!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Acaba neler olacak?

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Galakticos yeni bir kadro duyuracak. Organizasyon dün sosyal medya hesapları üzerinden taraftarları ve diğer esporseverleri meraklandıran bir gönderi paylaştı.

Gönderide paylaşılan görsele göz attığımızda ise Valorant Cypher karakterinin üzerine eklenmiş bir Galakticos logosu görüyoruz. Organizasyon geçtiğimiz haftalarda Akademi takımı için başvuruların başladığını duyurup başvuruları almıştı. Geçtiğimiz günlerde başvuruların sonlandığını belirten organizasyon toplamda 1200 başvuru aldığını da duyurmadan geçmemişti.

Organizasyon bu gönderiyi Akademi takımı için mi paylaştı yoksa profesyonel bir kadro ile anlaşmak üzere olduğundan mı paylaştığı henüz bilinmezliğini koruyor. Organizasyonun taraftarları ise büyük bir beklenti içine girdi. Tüm bu fısıltıların cevaplarını çok kısa bir süre içinde öğreneceğiz.

Kaynak: Playerbros

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