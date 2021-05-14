Galakticos Valorant Akademi takımı başvuruları tamamlandı!

Galakticos 1200 başvuruyla tahta oturdu.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Galakticos Valorant Akademi takımı başvuruları tamamlandı. başvuruların tamamlandığının paylaşımını Twitter ve Instagram hesapları üzerinden paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda başlayan başvurular büyük bir ilgi gördü. Organizasyonun yaptığı paylaşımda 1200'ün üzerinde başvuru aldığını duyurdu. Bu sayı OtherSide Esports'un başvuru sayısını geçerek en çok başvuruya sahip form oldu. Galakticos, böylelikle Türkiye'nin ikinci dijital akademi kampını başlatmış bulunuyor. Organizasyon ayrıca başvurulara dönüşlerin en kısa süre içinde yapılacağını belirtti.

Organizasyon son zamanlarda bu tarz işlere önemini arttırırken sosyal medya tarafından da içeriklerine tam gaz devam ediyor. Galakticos sosyal medya ekibi geçtiğimiz günlerde "Team ESocial" ekibi ile "Valorant Gösteri Maçı" düzenledi. Maçın sunumunu ise eski Futbolist oyuncusu ve koçu marqnue yaptı. Maçı Galakticos ekibi kazandı.

Kaynak: Playerbros