Galakticos Valorant Akademi başvuruları başladı!

Galakticos yeni Akademi oyuncularını arıyor!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Galakticos Valorant Akademi başvurularının başladığını duyurdu. Organizasyon duyuru paylaşmını Twitter ve Instagram hesapları üzerinden paylaştı.

https://twitter.com/TeamGalakticos/status/1388210216882384898

Eğer sen de Valorant'da profesyonel oyuncu olmak istiyorsan ve bu geleceğe başlangıç yapmak istiyorsan doğru yerdesin. Başvuru linki üzerinden hemen başvur ve Galakticos'da oynama şansını yakala. Başvuruda sorulan sorular ise şu şekilde:

Ad Soyad

Yaş

Rank?

Main Ajanlarınız?

Oyun İçi Rolünüz? (Örn : IGL,Lurker,Smoker vb.)

Vlr.gg/ Tracker.gg Linki?

Kendinizi Kısaca Tanıtınız

İletişim Bilgileriniz

Varsa Geçmiş Tecrübeniz

Yukarıdaki soruları doldurduktan sonra yapmanız gereken şey ise çok basit, arkanıza yaslanıp başvuruların sonuçlanmasını beklemek. Başvuru formuna ulaşmak için .

Kaynak: Playerbros