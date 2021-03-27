Galakticos'un eski nişancısı 'Kemba' uygunsuz davranışları sebebiyle tekrar ceza aldı!

Genç oyuncusunun cezası 20 aya yükseldi

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde akademiden yükselerek as takımda oynama şansı bulan Galakticos ekibinin eski nişancısı 'Kemba', Riot Games Türkiye tarafından tekrar cezalandırıldı. Mart ayının başında yapılan incelemeler sonucu 10 Mart 2021 tarihinde aşırı derecede sportmenlige aykırı davranışları sebebiyle 8 ay profesyonel maçlardan men cezası almıştı. Karardan sonra oyun içi sohbet kanalında görülen uygunsuz ifadeler ortaya çıkmıştı.

Riot Games tarafından yapılan açıklamaya göre oyuncunun olumsuz davranışlarını sürdürmesi sebebiyle cezasına 12 ay ekleme yapıldı. İşte açıklama metni:

"Yapılan incelemede, aşırı derecede uygunsuz ve sportmenliğe aykırı davranışları sebebiyle, 8 aylık cezası bulunan Kemba'nın davranışlarının sıklığı ve şiddetinde bir değişme olmadığı görülmüştür. Oyuncunun cezasına, Espor Küresel Ceza Listesi'ndeki ilgili kurala istinaden 12 aylık bir ekleme yapılmıştır."

Bir önceki ceza ile birlikte Özgür Umut 'Kemba' Kars'ın cezası 01.11.2022'ye kadar uzamış oldu. Yapılan açıklamanın tamamına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros