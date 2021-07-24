Galakticos Tasarımcı başvurularını başlattı!
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Galakticos Tasarımcı başvurularını başlattı!

Galakticos Tasarımcı başvurularını başlattı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Başvuruya dair detaylar haberimizde!

Başarısının yanı sıra espor ekosisteminde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren espor organizasyonu Galakticos Tasarımcı başvurularını başlattı.

Organizasyon, sosyal medya kanallarında yapılacak maç, duyuru, transfer vb. tasarımlar için "tasarımcı" başvurularının başladığını duyurdu. Eğer siz de tasarım alanında kendinize güveniyorsanız ve espor ekosisteminde de yer almak istiyorsanız başvurunuzu yapmayı sakın unutmayın.

Galakticos başvuruların organizasyonun Twitter hesabı üzerinden alınacağını açıkladı. Bu demek oluyor ki başvuru yapmak için yapmanız gereken tek şey Galakticos'a Twitter üzerinden başvuru yapmak istediğinize dair bir mesaj göndermek. Organizasyonun Twitter hesabına tıklayarak hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak başvuru yapan tüm adaylara başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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