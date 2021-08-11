Galakticos Sosyal Medya Ekibi başvuruları devam ediyor!
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Galakticos Sosyal Medya Ekibi başvuruları devam ediyor!

Galakticos Sosyal Medya Ekibi başvuruları devam ediyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Başvurular tam gaz devam ediyor!

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya ekibi için başvuruları başlatan espor organizasyonu Galakticos Sosyal Medya Ekibi başvurularının devam ettiğini duyurdu. Başvurulara dair detaylar ise haberimizde.

Eğer siz de kariyerinize sosyal medya alanında devam etmek istiyorsanız haberimizin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Organizasyon sosyal medya için açtığı başvuru formunda şu alanlardan başvuruları kabul ediyor:

Sosyal Medya Menajerliği

Content Creator

Yayıncılık

Sosyal Medya Analisti

Proje Yürütücüsü

Topluluk Menajeri

Metin Yazarı

Eğer siz de yukarıdaki pozisyonlar için başvuru yapmak istiyorsanız tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak başvuru yapacak herkese başarılar diliyoruz, sosyal medya başvuruları kapanmadan başvurunuzu yapmayı unutmayın!

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Kaynak: Playerbros

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