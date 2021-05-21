Galakticos Şevval Tercan ile anlaştı!
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Galakticos Şevval Tercan ile anlaştı!

Galakticos Şevval Tercan ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Galatkicos (.TeamGalakticos), Şevval Tercan (.sevvaltercaan) ile anlaştığını duyurdu!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Galakticos Şevval Tercan ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamaları yaptı:

Galaksimizde olup biten eğlenceleri kaçırmamanız için yeni bir yayıncımız var! Şevval "Sevvalice" TERCAN galaksiye hoş geldin! Güç seninle olsun!

Şevval Tercan kimdir?

Şevval Tercan aktif olarak Twitch üzerinde yayın yapmaktadır. Twitch üzerinde 22.700 takipçi, Instagram üzerinde 1.563 ve Twitter'da 327 takipçisi bulunmaktadır. Yayınlarında genel olarak "Just Chatting" yapmaktadı, buna ek olarak VALORANT oynadığı da olmuştur. Aktif olarak bulunan ZIO Gaming sponsorluğu bulunmaktadır.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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