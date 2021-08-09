Galakticos Ormancısı Elramir: "Söz verdiğim gibi bağışımı yapıyorum."
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Galakticos Ormancısı Elramir: "Söz verdiğim gibi bağışımı yapıyorum."

Galakticos Ormancısı Elramir: 'Söz verdiğim gibi bağışımı yapıyorum.'
Playerbros - Haberler | Gamegar

elramirlol daha önceden söz verdiği fidan bağışını yaptığını duyurdu.

Galakticos takımında Ormancı rolünde oynayan oyuncu Taha "Elramir" Yurdagüven, Twitter adresinden daha önce söz verdiği gibi fidan bağışı yaptığını duyurdu.

Son iki haftada aldığı asist miktarı kadar bağış yapacağını daha önce dile getiren oyuncu, bugün 14 asist aldığını ve toplam 41 asiste ulaştığını söyledi. 41 fidan yerine bu sayıyı 50 adete çıkartarak bağışını yapan Elramir bunu takipçileri ile paylaştı ve "Umarım ülkemiz bu zorlu günleri geride bırakır" notunu ekledi.

Ülkemizin geçtiği bu zor dönemde bu tarz pozitif olayların daha çok rağbet görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de Playerbros olarak 04.08.2021 tarihinde Antalya'daki ağaçlandırma çalışmalarına destek olarak 100 fidan bağışımızı yapmıştık.

Kaynak: Playerbros

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Galakticos Ormancısı Elramir: "Söz verdiğim gibi bağışımı yapıyorum." - Haberler
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