Galakticos LoL takımına iki yeni transfer yaptı!

Galakticos Akademi kadrosu güçleniyor!

Türkiye espor ekosisteminde yıllardır aktif olarak yer alan espor organizasyonu Galakticos LoL takımına iki yeni transfer yaptı. Organizasyon, bu transferi "Galakticos Anatolia" Twitter hesabı üzerinden taraftarlarıyla ve takipçileriyle paylaştı.

Galakticos Anatolia, bu transferi League of Legends Akademi takımı için yaptı. Transfer edilen isimler ise "Üst Koridor" ve "Orta Koridor" oyuncularından oluşuyor. Üst koridor pozisyonu için Emre "Libra" Güler ile anlaşılırken orta koridor pozisyonu için Yekta "Rüzgar" Gökbaş ile anlaşıldı. Organizasyon taraftarları ise yapılan bu iki transferden oldukça memnun görünüyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, oyunculara gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros