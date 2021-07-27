Galakticos koçu Nova kendisine sorulan soruları yanıtladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galakticos koçu Nova kendisine sorulan soruları yanıtladı!

Galakticos koçu Nova kendisine sorulan soruları yanıtladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Nova, Twitter üzerinden gelen soruları yanıtladı!

Espor sektörüne farklı bir tarz katan espor organizasyonlarından biri olan Galakticos koçu Nova kendisine sorulan soruları yanıtladı.

League of Legends takım koçu Ahmet "Nova" Yılmaz, kendisine Twitter hesabı üzerinden yöneltilen soruları yanıtladı. Team Galakticos, Ahmet "Nova" Yılmaz'ın kendisine sorulan soruları yanıtladığı videoyu YouTube kanalı üzerinden yanıtladı.

Playerbros ekibi olarak hepinize iyi seyirler dileriz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Cem Bölükbaşı, Espor sahnesinden Formula 1 pistlerine doğru ilerliyor
Cem Bölükbaşı, Espor sahnesinden Formula 1 pistlerine doğru ilerliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Alişan Seda Sayan Yıldız Tilbe Seren Serengil
Spor Can Bartu Eda Erdem Aytaç Kara Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galakticos koçu Nova kendisine sorulan soruları yanıtladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 15:04:08. #1.15#

title