Galakticos koçu Nova kendisine sorulan soruları yanıtladı!

Nova, Twitter üzerinden gelen soruları yanıtladı!

Espor sektörüne farklı bir tarz katan espor organizasyonlarından biri olan Galakticos koçu Nova kendisine sorulan soruları yanıtladı.

League of Legends takım koçu Ahmet "Nova" Yılmaz, kendisine Twitter hesabı üzerinden yöneltilen soruları yanıtladı. Team Galakticos, Ahmet "Nova" Yılmaz'ın kendisine sorulan soruları yanıtladığı videoyu YouTube kanalı üzerinden yanıtladı.

Playerbros ekibi olarak hepinize iyi seyirler dileriz!

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Kaynak: Playerbros