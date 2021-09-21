Galakticos: "Kendisini yönetimdenmiş gibi tanıtanlara itibar etmeyiniz."

Galakticos ekibi sosyal medya hesabından paylaştığı yazı ile takipçilerine, kendisini Galakticos organizasyonunun yönetimindenmiş gibi tanıtan dolandırıcılara karşı uyaran bir yazı yazdı.

Organizasyon, kendisini ekibin yönetiminden birisiymiş gibi tanıtıp insanları dolandıran kişilerin son zamanlarda arttığını gördüklerini ve bu yüzden bu uyarıyı yapma gereksinimi duyduklarını söyledi.

Bilal "Voicebringer" Deniz/ General Manager

Meriç Can "LaxLering" Özçil/ PUBG Manager

Alihan "deNc" İpek/ FPS Manager

Ahmet "Nova" Yılmaz/ League of Legends Coach (15.11.2021 tarihinde sözleşmesi bitecek.)

Kaan "LeLouch" Kılıç/ S.M. Manager

Ekip, takipçilerine yukarıda isimleri yazılan 5 kişinin haricindeki kişilerden gelen mesajları dikkate almamalarını söyledi.

Playerbros - Son Dakika Haberleri