Galakticos Esports yeni yayıncısını duyurdu: Şeyma Yazıcı
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Galakticos Esports yeni yayıncısını duyurdu: Şeyma Yazıcı

Galakticos Esports yeni yayıncısını duyurdu: Şeyma Yazıcı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Galakticos Esports yeni yayıncısı Şeyma Yazıcı'yı tanıttı.

Galakticos Esports ekibi Instagram adreslerinden yaptıkları duyuru ile 21 yaşındaki genç Twitch yayıncısını organizasyonlarına kattıklarını açıkladı.

Organizasyon "Galaksimizde olup biten eğlenceleri kaçırmamanız için yeni bir yayıncımız var! Şeyma "ŞEYYAZICI" YAZICI galaksiye hoş geldin! Güç seninle olsun!" açıklaması ile yayıncının ekibe dahil olduğunu duyurdu.

Şeyma Yazıcı Kimdir?

21 yaşındaki Şeyma Yazıcı, Twitch platformu üzerinde canlı yayınlar yapıyor. Samsun'da yaşayan Yazıcı Kırıkkale Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okuyor. Yazıcı, Twitch platformunda VALORANT ve CS: GO oyunlarını rekabetçi olarak oynuyor.

Kaynak: Playerbros

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