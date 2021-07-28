Galakticos BursaGB ile anlaştı!

Galakticos - BursaGB anlaşması duyuruldu!

Çeşitli oyunlarda mücadele eden espor organizasyonu Galakticos BursaGB ile anlaştı.

Galakticos, 2006 yılından bu yana online oyun satış platformu olarak hizmet veren Bursa GB ile anlaştığını sosyal medya kanalları üzerinden video ile duyurdu.

Organizasyon, paylaşımda "Uzayın bilinmeyenlerini keşfederken mürettebatımıza yeni bir ortak kattık. Türkiye'nin en büyük online oyun satış platformlarından olan BursaGB artık bizlerle! Yolculuğa hoş geldin !" açıklamasına yer verdi.

Yapılan bu anlaşma oyuncular ve teknik ekibin kullanımı haricinde organizasyonun sosyal medya kanalları üzerinden yapacağı çekilişlerde takipçileri için kullanılabilecek.

Playerbros ekibi olarak bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros