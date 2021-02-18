Galakticos Blake'i transfer etti!

Ancak bu açıklamanın üstünden 5 hafta geçmesinin ardından takımın orta koridorunda yer alan ve geçtiğimiz sene Akademi Ligi'ni kasıp kavuran Hamza "Maximillion" Kandemir'in yedeğe çekildiğini ve yerine NASR Esports Türkiye ekibinin Akademi takımında yer alan Kim "Blake" Hyeon-ho'nun transfer edildiğini Galakticos takımı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Galakticos takımının Blake'i transfer etmesi ve Maximillion'ın yedeğe çekmesi, 5Ronin ekibinin Oncan-Matilda değişikliğine kıyasla oldukça ilginç.

Yola 5 Türk adı altında başlayan ve orman rolü hariç 2020 DP Akademi takımını transfer eden Galakticos'un Maximillion'ı yedeğe çekme sebebi merak konusu. Alt koridor ikilisi ve üst koridor oyuncusu ile geçmişten takım arkadaşı olan Maximillion'ın takıma uyum sağlayamama ihtimali yok denecek kadar düşük. Elbette ki takım içerisindeki olayları bilmiyoruz ancak bu transfer dışarıdan yorumlanacak olursa tam olarak şu şekilde yorumlanabilir: Halihazırda ülkemizde bulunan ve gelecek vaat ettiği düşünülen Koreli bir oyuncu var ve Galakticos bu oyuncuyu parlatabilirse güzel bir fiyata oyuncuyu başka bir ekibe satabilir. Ancak buradaki ufak pürüz ise şu: Maximillion'ın da zaten geleceği oldukça parlak, eğer kendini geliştirmeye devam ederse. İkinci bir orta koridor neden? Bu soru işaretinin yanında Galakticos ŞL 2021 döneminde 5 genç Türk oyuncuyla oynayacağını belirttiğinden ötürü transfer paylaşımının altında seyircilerden bir miktar tepki söz konusu.

Burada yorum sizlerin, sizce Blake transferi mantıklı bir hareket miydi?

Transfer tepki çeksin veya çekmesin, ligimizin tüm ekiplerine dilediğimiz gibi güzide takımımız olan Galakticos'a da Esport Times olarak kalan lig macerasında başarılar dileriz!

Kaynak: ESporTimes