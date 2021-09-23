Galakticos Akademi Tryout'ları için başvuruları kabul etmeye başladı!
TeamGalakticos Akademi Takımı için başvurularını açtı.
Galakticos Akademi Tryout'ları için başvurabileceğiniz bir form paylaştı. Duyuru "Uzay maceramızda bize katılmak ve Akademi Ligi'nin genç yıldızlarından birisi olmak ister misin?" başlığı ile paylaşıldı.
Ligimizin önemli organizasyonlarından birisi olan Galakticos, gelecek sezonlarda akademi takımında yer almak isteyen oyuncular için bir başvuru formu yayınladı. Bu formda yer alan aşağıdaki bilgilerinizi girerek siz de başvurabilirsiniz.
Ad Soyad
Telefon No
Eposta
Doğum Tarihi
Discord Kullanıcı Adı
Oynadığınız Koridor
Güncel Liginiz ve LP
Op.gg Linkiniz
Geçmiş Tecrübeleriniz
Buradan gidebileceğiniz linkten Galakticos'un Akademi Tryout'ları için başvuruda bulunabilirsiniz.
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