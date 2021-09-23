Galakticos Akademi Tryout'ları için başvuruları kabul etmeye başladı!

Galakticos Akademi Tryout'ları için başvurabileceğiniz bir form paylaştı. Duyuru "Uzay maceramızda bize katılmak ve Akademi Ligi'nin genç yıldızlarından birisi olmak ister misin?" başlığı ile paylaşıldı.

Ligimizin önemli organizasyonlarından birisi olan Galakticos, gelecek sezonlarda akademi takımında yer almak isteyen oyuncular için bir başvuru formu yayınladı. Bu formda yer alan aşağıdaki bilgilerinizi girerek siz de başvurabilirsiniz.

Ad Soyad

Telefon No

Eposta

Doğum Tarihi

Discord Kullanıcı Adı

Oynadığınız Koridor

Güncel Liginiz ve LP

Op.gg Linkiniz

Geçmiş Tecrübeleriniz

Buradan gidebileceğiniz linkten Galakticos'un Akademi Tryout'ları için başvuruda bulunabilirsiniz.

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