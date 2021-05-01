Galakticos Akademi Ligi başvuruları başladı!
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Galakticos Akademi Ligi başvuruları başladı!

Galakticos Akademi Ligi başvuruları başladı!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

Şansını denemeye ne dersin?

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Galakticos Akademi Ligi başvurularının başladığını duyurdu. Organizasyon duyuru paylaşmını Twitter ve Instagram hesapları üzerinden paylaştı.

https://twitter.com/TeamGalakticos/status/1388157761352085507

Eğer sen de League of Legends'da profesyonel oyuncu olmak istiyorsan ve bu geleceğe başlangıç yapmak istiyorsan doğru yerdesin. Başvuru linki üzerinden hemen başvur ve Galakticos'da oynama şansını yakala. Başvuruda sorulan sorular ise şu şekilde:

Ad Soyad

Yaş

Pozisyon?

 Linki

Kısaca Kendinizi Tanıtınız

Size Ulaşabileceğimiz Sosyal Medya Adresleriniz

Varsa Geçmiş Tecrübeleriniz?

Yukarıdaki soruları doldurduktan sonra yapmanız gereken şey ise çok basit, arkanıza yaslanıp başvuruların sonuçlanmasını beklemek. Başvuru formuna ulaşmak için .

Kaynak: Playerbros

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