Galakticos 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?
LoL League of Legends 2021 Kış Mevsimi başladı! 2021 Kış Mevsimi liginde birçok takımın oyuncularında değişiklik gözlendi. Bunun ardından takımların yeni kadroları merak edildi. Peki ligin iddialı isimlerin Galakticos LoL 2021 kadrosunda kimler var? Galakticos kadrosu ve oyuncu isimleri...
League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki Galakticos yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?
GALAKTICOS 2021 YENİ LOL KADROSU
2021 Kış Mevsimi Galakticos kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:
Üst Koridor : pr1me
Ormancı : Tumay
Orta Koridor : Maximillion
Alt Koridor : Jeyrus
Destek : Shawi Katami