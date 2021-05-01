Galaksinin Koruyucuları filmi oyuncuları kim? Galaksinin Koruyucuları konusu, oyuncuları ve Galaksinin Koruyucuları özeti!
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Galaksinin Koruyucuları filmi oyuncuları kim? Galaksinin Koruyucuları konusu, oyuncuları ve Galaksinin Koruyucuları özeti!

Galaksinin Koruyucuları filmi oyuncuları kim? Galaksinin Koruyucuları konusu, oyuncuları ve Galaksinin Koruyucuları özeti!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Galaksinin Koruyucuları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Galaksinin Koruyucuları konusu, özeti ve Galaksinin Koruyucuları oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Galaksinin Koruyucuları filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Galaksinin Koruyucuları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Galaksinin Koruyucuları filmini izleyecek olanların merak ettiği Galaksinin Koruyucuları konusu nedir, Galaksinin Koruyucuları oyuncuları kimler ve Galaksinin Koruyucuları özeti gibi konuları inceliyoruz.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Marvel'dan "Galaksinin Koruyucuları 2" filminde ekip kâinatın uzak cephelerinde dolaşırken çeşitli maceralara dahil olmaya devam ediyor. Koruyucular, yeni kurdukları ailelerini korumak için savaşırken Peter Quill'ın asıl geçmişinin gizemini de çözmek zorundadırlar. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor. Marvel Sinema Evreni genişlemeye devam ediyor.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: James Gunn

Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Chris Sullivan, Sylvester Stallone

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2017 (136 dk)

Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017 Cuma

Senaryo: James Gunn, Dan Abnett

Yapımcı Firma: Marvel Studios

Yapım Ülkesi: ABD

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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