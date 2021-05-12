Galactic Civilizations IV açıklandı
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Galactic Civilizations IV açıklandı

Galactic Civilizations IV açıklandı
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Stardock Entertainment, 4X uzay streteji sandbox serisi Galactic Civilizaitions'ın dördüncü oyunu PC için oyunseverlere açıkladı.

Oyunseverler tarafından sıkça aratılmaya ve sorulmaya başlanan Galactic Civilizations'ın dördüncü oyunu bu ilkbaharda erken erişimle oyunseverlerin karşısına gelecek. Oyunun tam sürümü ise 2022'de çıkacak.

Galactic Civilizations IV'te oyuncular maceralarına ana gezegeninde başlayacak ve ana gezenindeki insanları hoş tutmaya çalışırken bir yandan yeni teknolojileri keşfedecek, gezegeni araştıracak, yeni dünyaları kolonileştirecek ve diğer medeniyetlerile ticaret, diplomasi, entrika ve savaş yapacak.

Oyunun odak noktalarıdan biri oyuncuların imparatorluğun idare edilmesinde yardımcı olan yapak zeka karakterleri ile nasıl anlaşacağı. Her bir medeniyetin kendi ajandaları olacak ve bu ajandalar oyunseverlere yüzlerce karakter içerek. Haritalar ve medeniyetler Galactic Civilizations III'ten dahada büyük ve geniş kapsamlı olacak.

Video Kaynak: Stardock Games

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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