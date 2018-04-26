Gala Gölü ve İpsala" Fotoğraf Sergisi Açıldı

"Gala Gölü ve İpsala" fotoğraf sergisi düzenlenen törenle açıldı.

İpsala Kaymakamı Ali Uysal, İpsala Belediyesi Düğün Salonu'nda sergininin açılışı öncesi yaptığı konuşmada, fotoğraf sergisi ile çocuklara doğa sevgisi kazandırıldığını söyledi. Bu tür etkinliklerin gelenekselleşmesi gerektiğini aktaran Uysal, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin de yaptığı konuşmada, sergideki fotoğrafları, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerinin çektiğini belirtti.

Sergide dereceye giren ilk üç fotoğraf çeken öğrencilere ödülleri verildi.

Sergiyi, Uysal, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler gezdi.