Gala Boyu Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
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Gala Boyu Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

07.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:44
Gala Boyu Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

Araban ilçesindeki Gala Boyu Kanyonu, dağ ve doğa sporları sevenlere tırmanma ve doğa yürüyüşü sunmak için keşfedilmeyi bekliyor.

Araban ilçesindeki Gala Boyu Kanyonu, dağ ve doğa sporları sevenlere tırmanma ve doğa yürüyüşü sunmak için keşfedilmeyi bekliyor.

Gala Boyu Kanyonu, Dülük-Samsat ile Zeugma-Samsat yollarının kesişme noktasındaki Elif Mahallesi'nde yer alıyor.

Tarihi boyunca değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan ören yerlerinin bulunduğu Gala Boyu, Elif Mahallesi'nin 7 kilometre güneyinde, sarp kayalardan oluşuyor.

Fırat Nehri'nin kıyısındaki Gala Boyu Kanyonu, Damlacık, Çakmaklı ve Acı Kür mağaraları ve eski uygarlıklara ait onlarca su kuyuları, su sarnıçları ve ören yerleri ile bölge halkı tarafından piknik alanı olarak kullanılıyor.

Araban Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Uğur, İbrahim Çobanoğlu ve Fırat Ümit Işık, gazetecilerle henüz keşfedilmemiş olan doğa harikası Gala Boyu Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Uğur, gazetecilere, tarihi boyunca değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Gala Boyu Kanyonu'nun doğal tırmanışa uygun uzun kaya duvarları, mağaraları ve yürüyüş parkurlarıyla bir doğa harikası olduğunu söyledi.

Kanyonun keşfedilerek yerli ve yabancı doğa ve dağcılık tutkusu olanları beklediğini belirten Uğur, "Gaziantepli ve bölgedeki dağcılar ile ülke genelindeki diğer tırmanış tutkunlarını çekmeye aday bir kanyon. Kanyon, dağ sporu sevenlere ev sahipliği yapmayı bekliyor. Gaziantep, bölge ve ülke genelindeki dağ sporu sevenleri Gala Boyu Kanyonu'na davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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