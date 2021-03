GAL Coin nedir? Güncel Galatasaray (GAL) Coin yorum ve grafiği

Galatasaray Fan Token bugünkü fiyatı ₺113,90 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺11.186.074 TRY. Galatasaray Fan Token son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #475, piyasa değeri ₺399.507.351 TRY. Dolaşımdaki arz 3.507.572 GAL coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

Taraftar tokenleri nedir?

Tokenler genellikle sahiplik ve hatta üyelik kanıtı temsil edebilen varlıklardır. Tokenler halihazırda çok çeşitli amaçlar için kullanıldığından, en yaygın olanı şu anda Ethereum ve ERC standart tokenleri olan tokenleri desteklemek için yerel niyetle birçok özel blok zinciri geliştirildi. Socios.com, kullanıcıların kulübe özel Taraftar tokenleri alarak destekledikleri kulüpleri etkilemek için oy hakkı elde ettikleri futbol (futbol) taraftarları için bir uygulamadır.

Fan tokenları nasıl çalışır?

Chiliz ($ CHZ) , Ethereum blok zincirinde chiliZ ve Socios.com platformu için dijital para birimi olarak hizmet veren bir ERC20 yardımcı program belirtecidir. Platformlarını başlatırken, diğer spor blockchain girişimlerinin yanı sıra, yeni bir token kategorisi ortaya çıktı: Taraftar Token. Socios.com platformuna girdikten sonra, henüz açıklanmayan kulüp ortakları, Taraftar Token Teklifi (FTO) adı verilen bir şeye ev sahipliği yapar. Taraftarlar, Taraftar Tokenları elde etmek için bir kripto para birimi değişimi yoluyla $ CHZ satın almalıdır . Bir takıma veya kulübe özgü olan bu belirteçler, şifreli bir oylama defterine ve üyelik hakları sahipliğine erişim sağlayan sonlu, dijital bir varlıktır.

Galatasaray

Galatasaray Spor Kulübü, 1905 yılında Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından İstanbul'un Beyoğlu semtinde kurulmuştur. Ateşli sarı ve kırmızı renk paletleri ve sahadaki gözdağı geleneğiyle kulüp, "Aslanlar" lakabını fazlasıyla kazandı. Türkiye Süper Ligi'nin 22 kez galibi (en son '18/ '19 sezonunda) Galatasaray, 2000 yılında birinci olduklarında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan tek Türk kulübü.